Morte David Rossi, Rizzetto: soddisfazione per arrivo in Aula della proposta d’inchiesta

“Attendevo questo passaggio ed è arrivato: la settimana dell’8 marzo arriverà nell’aula della Camera la proposta di inchiesta per la morte di David Rossi. Risultato ottenuto in tempi brevi anche grazie alla perseveranza del nostro capogruppo Francesco Lollobrigida che ha costantemente sollecitato questa calendarizzazione.” Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Walter Rizzetto, primo firmatario della proposta.

“Ribadisco – spiega il deputato – la necessità di questa commissione d’inchiesta per assolvere al nostro dovere politico e istituzionale di intervenire su un caso giudiziario tra i più discussi e controversi, a causa di indagini che hanno compromesso l’accertamento dei fatti e che mette in luce anche il tema della responsabilità della magistratura. Dobbiamo restituire forza al principio di giustizia per la memoria di David Rossi e per sostenere la sua famiglia, che sta conducendo una vera e propria battaglia per la verità sulla sua tragica morte”, conclude il deputato di FdI.

Condividi