Congo, Fdi: perche Farnesina no ha rafforzato scorta come richiesto da Ambasciatore?

“La circostanza che la Farnesina avesse negato all’Ambasciare Attanasio la scorta rafforzata appositamente richiesta apre uno squarcio inquietante sulla vicenda dell’agguato mortale. Alla Camera dei Deputati avevamo già censurato il fatto che il Ministro degli Esteri avesse eluso ogni domanda sulla sicurezza della nostra rete consolare, continuando ad aumentare gli stanziamenti per la cooperazione internazionale e a ridurre quelli per la sicurezza.

Oggi stesso abbiamo depositato interrogazione per sapere i motivi che hanno indotto la Farnesina a non rafforzare la scorta come richiesto dall’Ambasciatore nonostante la pericolosità della zona in cui operava. Giovedì sarà oggetto di nostro question time alla Camera. Attendiamo risposte che non abbiamo avuto in Aula. In mancanza di risposte credibili il Ministro dovrebbe avvertire l’onere morale, prima ancora che politico, di rassegnare le dimissioni”.

Lo dichiarano i deputati di Fratelli d’Italia, Andrea Delmastro e Giovanni Donzelli .