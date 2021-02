«L’ennesima presa in giro nei confronti di cittadini e imprenditori: continuano le pesanti – e spesso illogiche – restrizioni per le attività già in ginocchio, ma allo stesso tempo si lasciano i mezzi pubblici strapieni e senza alcun controllo. Non trovate anche voi che sia paradossale e vergognoso tutto ciò?»



Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.