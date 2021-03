Covid, Cirielli: “Auguri a Figliuolo, Comparto Difesa da sempre al servizio degli italiani” 

“Auguri di buon lavoro al Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo, nuovo Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19”. Lo dichiara, in una nota, il Questore della Camera dei Deputati e coordinatore della Direzione Nazionale di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli: “Sono convinto che la scelta del premier Mario Draghi di puntare su un alto rappresentante del Comparto Difesa sia assolutamente positiva. Le Forze Armate, fin dall’inizio della pandemia, sono in prima linea al servizio di una Nazione che non si arrende alle difficoltà. Mi auguro, però, che il Generale Figliuolo venga messo nelle condizioni di poter lavorare liberamente e quindi senza alcun condizionamento politico, per dare in tempi rapidi quelle risposte che gli italiani attendono da tempo, a partire da un piano vaccinale all’altezza dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Noi di FdI, come ribadito da Giorgia Meloni, faremo la nostra parte presentando proposte concrete in Parlamento” conclude Cirielli.

