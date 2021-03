Covid, Delmastro: Governo difenda produttività italiana da acquisizioni straniere

“Mentre il Governo continua a balbettare su ristori e cassa integrazione, i nostri servizi segreti non smettono di segnalare le subdole manovre degli speculatori stranieri, pronti ad acquistare i nostri asset produttivi a prezzi stracciati, approfittando dell’emergenza Covid. La strategia di chi vuole affossare la competitività del Made in Italy è chiara: acquisire aziende in difficoltà per spostare produzioni e competenze al di fuori dei confini nazionali, depredando la nostra Nazione della sua storia di eccellenze e operosità. Tutto questo è gravissimo e pericoloso, serve un deciso cambio di passo rispetto al passato. Il Governo abbia il coraggio di affrontare questi temi in Parlamento, dobbiamo lottare per mantenere viva la dimensione industriale dell’Italia.”

Lo dichiara in una nota il deputato Andrea Delmastro delle Vedove, Capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Affari Esteri.