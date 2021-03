Deidda: auguri alle frecce tricolori, orgoglio dell’ Italia nel mondo

“Oggi, 1 marzo, il 313º Gruppo Addestramento Acrobatico, noto come Frecce Tricolori, compie 60 anni. Era il 1961 quando nella base aerea di Rivolto (Udine) arrivarono i sei velivoli F-86E, appartenenti alla pattuglia del Cavallino Rampante, che costituirono la prima ‘Unità Speciale Acrobatica’ delle Frecce Tricolori guidata dal Comandante Mario Squarcina, già leader del gruppo acrobatico dei Diavoli Rossi. Sono 48 i Paesi del mondo che hanno avuto l’onore di veder sfrecciare la Pattuglia Acrobatica Nazionale (Pan) dell’Aeronautica Militare. Con il record mondiale per la bandiera più lunga mai realizzata, le Frecce Tricolori – simbolo dell’eccellenza italiana – rappresentano i valori, le professionalità e la capacità indiscusse delle nostre Forze Armate”, è quanto dichiara in una nota il Capogruppo in Commissione Difesa di FdI, Salvatore Deidda

