“Trovo estremamente grave che oggi a Reggio Emilia un plotone di agenti della Municipale abbia multato otto esponenti di Fratelli d’Italia che avevano indetto una conferenza stampa per annunciare il passaggio del deputato Gianluca Vinci al partito di Giorgia Meloni. Non saranno queste prove di regime a soffocare l’unica opposizione al governo Draghi: noi non ci faremo intimidire”.

Lo dichiara Galeazzo Bignami, deputato di Fratelli d’Italia.