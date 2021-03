Fdi, Lollobrigida: interrogazione a Lamorgese su fatti Reggio Emilia

“È gravissimo che una conferenza stampa di Fratelli d’Italia, convocata per annunciare il passaggio del deputato Gianluca Vinci dalla Lega al partito di Giorgia Meloni e svoltasi nel pieno rispetto delle normative anti-Covid, si sia conclusa con 9 sanzioni per assembramento. Quanto accaduto questa mattina a Reggio Emilia è lesivo della prerogative di un movimento democratico rappresentativo di milioni di italiani e della dignità della libertà delle persone garantita dalla Costituzione. A nome del gruppo della Camera di Fratelli d’Italia voglio esprimere la solidarietà al collega Vinci, al coordinatore provinciale di FDI Alberto Bizzocchi e al vice-coordinatore regionale Alessandro Aragona e a tutti i cittadini ingiustamente sanzionati. Presenteremo un’interrogazione al ministro Lamorgese e al governo per chiedere doverose e precise spiegazioni in merito ai fatti accaduti. In una democrazia avanzata un clima da regime è inaccettabile e le libertà costituzionali non possono essere calpestate per nessuna ragione”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.