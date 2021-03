M5s, Foti: Conte non era federatore e non era distaccato da partiti

“Le notizie di questi giorni confermano che Giuseppe Conte, nonostante dicesse che era distaccato dal sistema dei partiti, in realtà aveva il cuore che batteva per i 5Stelle. Ora scende in campo e attuerà un’operazione di recupero nel mondo grillino ormai in disfacimento. Una fetta di quel mondo però, che guardava a Conte come ad un federatore, ora lo vedrà molto meno perché una scelta di campo così radicale come quella che sta prendendo lascia inevitabilmente sul campo degli elettori che ti guardavano come terzo rispetto a un’alleanza nata più per evitare elezioni che per reali convergenze politiche”.

Così Tommaso Foti, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia intervenendo a Rainews 24.