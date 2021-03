Migranti, Fdi: torbido il confine di lecità per Ong

“Secondo la ricostruzione dei PM di Ragusa, la Mare Jonio avrebbe incassato una ‘ingente somma di denaro’ per prendere a bordo gli immigrati salvati da una nave danese. La modifica dei decreti sicurezza ha reso ancor più indistinto e torbido il confine di liceità dei comportamenti adottati dalle Ong. Sarà la magistratura ad accertare se ci sono stati dei reati. Quel che è certo è che Fratelli d’Italia da tempo chiede regole certe e non smetterà mai di contrastare la finta “umanità” usata per celare le azioni illecite di squali assetati di soldi che organizzano dei veri e propri ‘taxi del mare’ a danno di persone disperate”.

Lo dichiarano in una nota i deputati di Fratelli d’Italia Galeazzo Bignami e Ylenja Lucaselli.