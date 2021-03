Covid, Donzelli: bene sostituzione Arcuri ma serve più discontinuità

“Abbiamo apprezzato la sostituzione di Arcuri: era una delle proposte che componevano il dossier che Fratelli d’Italia aveva presentato a Draghi durante le consultazioni, ma la discontinuità rispetto al governo Conte non è ancora sufficiente. Il Presidente del Consiglio ci ha ascoltato più di quanto non abbia fatto Conte, ma ora il problema è capire quali saranno le prossime mosse del governo per arginare la pandemia e per rilanciare l’economia nazionale.

I partiti di maggioranza hanno smesso di discutere di vaccini, di sicurezza e di indennizzi e continuano a litigare tra di loro per accaparrarsi posti di potere. Governando tutti insieme si sentono deresponsabilizzati da quelle che sono le priorità degli italiani. Fratelli d’Italia come opposizione si batte per proposte concrete, non perdendo di vista quelle che sono le priorità nazionali: far ripartire l’economia e vaccinare al più presto tutti”.

Cosi il deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli intervenendo a Sky tg24 Start.