Lombardia, Lucente: bene mozione su chirurgia bariatrica, ho aggiunto campagne di educazione alimentare nelle scuole

“Ho voluto dare il mio apporto alla mozione “Ruolo della chirurgia bariatrica nel modello Lombardia per la lotta ai disturbi alimentari”, approvata oggi in Consiglio regionale.

Ho infatti chiesto che venisse inserito anche il tema della prevenzione dell’obesità, specialmente tra i giovani e i giovanissimi. Un ragazzo aiutato oggi, può essere un uomo che non ha un problema domani. Per questo ho chiesto campagne di educazione alimentare, a cominciare dalle scuole, che il collega Del Gobbo ha deciso di accettare e inserire nella mozione”. Lo dichiara Franco Lucente, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Lombardia. “Nel nostro Paese gli obesi sono circa 6.000.000, il 10% della popolazione e in Lombardia la percentuale è sovrapponibile. Sono pienamente d’accordo nell’aiutare queste persone e per questo ho con decisione appoggiato la mozione, ma sono anche convinto che si possa e si debba prevenire il problema dell’obesità, ovviamente quando è possibile.”