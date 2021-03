Sfratti, Foti: Governo Draghi segue scia Conte

“E’ grave che il governo Draghi, sulla infausta scia dell’esecutivo Conte, ha bocciato l’emendamento di Fratelli d’Italia al Dl Milleproroghe rinviando di altri 16 mesi il blocco degli sfratti. Si configura così un esproprio ai danni dei cittadini. Dovrebbe essere lo Stato a farsi carico e a risolvere la piaga sociale di chi non ha un tetto sulla testa. Scaricare questa problematica sui proprietari, che in molte occasioni hanno come unico reddito l’affitto di un appartamento acquistato dopo una vita di lavoro, è una prepotenza intollerabile. A tacere del fatto che il risarcimento più immediato poteva essere loro riconosciuto, come da noi proposto invano, con l’esenzione dal versamento dell’Imu. Su questo Fratelli d’Italia continuerà a dare battaglia”.

Lo dichiara in una nota il vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Tommaso Foti.