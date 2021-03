Banche, Fdi: Sentenza Tercas: sui fallimenti bancari Europa matrigna!

“Dopo anni anche la giustizia europea ha sancito ciò che Fratelli d’Italia sostiene da tempo, ovvero che la gestione delle crisi bancarie da parte della Commissione europea è stata disastrosa e poco attenta a quello che erano le peculiarità territoriali!

L’utilizzo del Fondo Interbancario – ovvero risorse delle banche stesse – per ricapitalizzare alcune banche in crisi e procedere alle successive fusioni non era un atto illegittimo e probabilmente avrebbe tutelato in modo decisivo i risparmiatori.

C’è da chiedersi: perché la Commissione Ue fu così orba nei confronti dell’Italia e perché Renzi e Padoan (oggi in predicato di accedere in ruoli di rilievo in UniCredit) furono timorosi nel seguire quella che era la strada più utile per gli italiani e anche come mai Bankitalia non sostenne l’ABI in questa battaglia?”. É quanto dichiarano in una nota il Capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Finanze alla Camera, il Capodelegazione di FdI e il Co-Presidente del Gruppo ECR al Parlamento Europeo, Carlo Fidanza e Raffaele Fitto.

“Adesso chiediamo che le responsabilità politiche e non emergano chiaramente e che i risarcimenti siano rapidi è soddisfacenti per tutte le banche coinvolte.”

