Covid, Delmastro: Governo Draghi è banale continuazione del Conte 2

Ricordo Cartabia criticare Dpcm Conte. Ora tutti zitti

“Ricordo un Presidente della Consulta di nome Cartabia che criticando l’utilizzo dei Dpcm da parte del governo Conte diceva che non si poteva sovvertire l’ordine costituzionale. Ora, invece, sono tutti zitti e continuano con le chiusure indiscriminate. Di buono c’è solo che è stata archiviata l’infausta gestione Acuri con le sue primule, i suoi opachi approvvigionamenti per il tramite di ditte cinesi costituite 5 giorni prima e che fornivano mascherine per 1miliardo e 200 milioni di euro con faraoniche provvigioni. Per tutto il resto, il governo Draghi è la banale continuazione del Conte 2”.

Così Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d’Italia intervenendo alla trasmissione Omnibus in onda su La7.