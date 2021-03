Decreto dignità, Rizzetto: imprese confermano: vanno cambiate norme volute da M5S

«Superare il Decreto Dignità che aggrava la stipula del contratto a tempo determinato è una priorità. Ancora di più con l’attuale crisi occupazionale, come ci confermano anche Confartigianato, Cna e Confprofessioni ascoltati oggi in commissione lavoro. Queste norme sono state contestate espressamente e sin dall’inizio da accademici, imprese e lavoratori. Il M5S deve capire che si tratta di contratti subordinati che hanno tutte le tutele per i lavoratori, quindi è stato un grave errore la scelta di diminuire il periodo massimo di durata, reintrodurre vaghe causali e incrementare i costi per i rinnovi. Bisogna prendere atto una volta per tutte che il Decreto Dignità è un palese esempio di “cattiva legislazione” e va modificato».

È quanto afferma il deputato di Fratelli d’Italia, Walter Rizzetto, capogruppo della commissione Lavoro e primo firmatario della risoluzione discussa oggi alla Camera con cui chiede tutele per i lavoratori e la modifica del Decreto Dignità.