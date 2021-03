FdI e GN assegnano premio eccellenza donna 2021

“Per celebrare la Giornata internazionale della donna i Dipartimenti “Tutela vittime” e “Pari Opportunità, Famiglia e Valori Non Negoziabili”, insieme a Gioventù Nazionale hanno promosso una serie di iniziative sul territorio, incentrate sul tema delle eccellenze femminili.

Il primo appuntamento si svolgerà l’8 mattina nella Sala Nassirya del Senato, dove la targa celebrativa del Premio “Eccellenza Donna 2021” verrà consegnata alla Professoressa Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta, scrittrice e docente universitaria, componente dell’“Osservatorio Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza” e fondatrice e Presidente della “Fondazione Movimento Bambino Onlus”. La Professoressa Parsi si è sempre distinta, in Italia ed all’estero, per i meriti scientifici e per l’impegno sociale profuso nella difesa dei bambini e nella tutela degli adolescenti e delle relazioni inter familiari. L’evento potrà essere seguito anche da remoto in diretta sui canali online del Senato e sul canale Youtube di Fratelli d’Italia.

La manifestazione prosegue nel pomeriggio a partire dalle ore 16.00 con i collegamenti da alcune province italiane per altre premiazioni eccellenti, e verrà trasmessa sul canale Youtube di Fratelli d’Italia. Tra le iniziative della Giornata anche una maratona social con il contest, egualmente intitolato “Eccellenza Donna”, lanciato e gestito dalle dirigenti e dalle militanti di Gioventù Nazionale, che in un video raccontano come nasce la loro passione per la politica e la scelta di difendere i valori fondamentali di riferimento della nostra comunità come la tradizione, la nazione, l’identità, la famiglia, la meritocrazia.

L’obiettivo, infatti, come più volte sottolineato anche dal nostro leader Giorgia Meloni, prima e unica donna in Italia alla guida di un partito, è ribadire che le donne non hanno bisogno di quote rosa per affermarsi, né di ottenere ruoli per concessione maschile; ognuna, se messa nella condizione di competere alla pari con un collega maschio, è capace di dimostrare il proprio merito ed il proprio valore e di essere riconosciuta per il suo talento.”

Sen. Isabella Rauti, Responsabile Nazionale del Dipartimento Pari Opportunità, Famiglia e Valori Non Negoziabili

Cinzia Pellegrino, Coordinatore Nazionale del Dipartimento Tutela vittime

Chiara La Porta, Vicepresidente nazionale di Gioventù Nazionale