Immigrati, Montaruli: Numeri record ma maggioranza vota contro blocco navale

“Nonostante i numeri da record degli sbarchi di immigrati nei primi tre mesi di quest’anno, il governo Draghi continua sulla scia dell’esecutivo Conte e in commissione Esteri della Camera approva l’emendamento Boldrini per rendere crimine internazionale quel blocco navale richiesto da Fratelli d’Italia per impedire la tratta di esseri umani e le morti in mare. E’ davvero incredibile la mancanza di discontinuità del governo Draghi anche su un tema come questo. Per trovare dati simili bisogna tornare all’epoca del governo Gentiloni, con l’unica differenza che allora non c’era nemmeno l’emergenza pandemica: un aggravante pericolosa per gli italiani e per le nostre Forze dell’ordine costrette, con poche risorse e pochi mezzi, a gestire una situazione sempre più complicata. Fratelli d’Italia, unica forza politica a votare contro questo emendamento, continuerà la sua battaglia perché la difesa dei confini è un diritto di ogni Stato”.

Così Augusta Montaruli, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo FDI in commissione Politiche Unione europea.