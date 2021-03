Lazio, Ghera: poltrone in Regione al M5S vulnus alla democrazia

“La febbre delle poltrone condiziona ormai tutte le scelte del Movimento Cinque Stelle che da tempo, pur di mantenere qualche fetta di potere, ha abdicato a tutti i suoi dogmi pseudo rivoluzionari, peraltro mai veramente perseguiti. Succede anche alla Regione Lazio, dove gli esponenti grillini, già da mesi stampella della giunta Zingaretti, ora si fanno sedurre dalla scaltra strategia del Pd che, elargendo assessorati e qualche incarico importante raggiunge due obiettivi: in primis ottiene il sostegno dei Penta Stellati di Sinistra che da sempre fanno il doppio gioco, pronti al cambio di casacca, in secondo luogo divide il gruppo consiliare M5S nel quale i consiglieri duri e puri, quelli che strillavano “mai col PD” a questo giochetto non ci vogliono stare. Come accaduto per l’esecutivo nazionale, anche alla Pisana la maggioranza uscita dalle urne viene modificata nelle segrete stanze, causando un altro grave vulnus alla democrazia”. Così in un comunicato Fabrizio Ghera, capogruppo di Fdi alla Regione Lazio.