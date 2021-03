Immigrati, Galantino: Non soddisfatti da Lamorgese. Governo limiti flussi migratori

“Non siamo soddisfatti dalla risposta del ministro Lamorgese. Lo stesso ministero dell’Interno, infatti, in una interpellanza urgente di oltre un anno fa presentata da Fratelli d’Italia aveva elencato i tanti crimini connessi all’immigrazione: dal traffico internazionale di stupefacenti alla tratta di esseri umani finalizzata alla prostituzione e del lavoro nero. Più volte abbiamo denunciato il pericolo sanitario derivante dai tanti immigrati liberi di andare ovunque senza alcun controllo. Ed è incredibile che secondo le disposizioni dell’ultimo Dpcm può essere disposta la chiusura al pubblico di strade o piazze dove si creano assembramenti ma nessuno dice o prevede nulla per gli immigrati. Fratelli d’Italia chiede al governo Draghi una discontinuità importante rispetto ai governi passati e ribadisce la necessità di limitare il flusso di migranti in ingresso in Italia, anche in considerazione dell’emergenza sanitaria in corso”.

Così Davide Galantino, deputato di Fratelli d’Italia intervenendo al Question time alla Camera al ministro dell’Interno.

Condividi