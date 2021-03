UE: i copresidenti del gruppo ECR esprimono la loro solidarietà ai deputati di Fidesz

“A seguito della decisione odierna sul regolamento interno presa dal gruppo dei partiti popolari europei (gruppo PPE) del Parlamento europeo, i copresidenti del gruppo dei Conservatori e Riformisti europei (gruppo ECR) hanno espresso le loro simpatie e solidarietà agli eurodeputati del Partito ungherese Fidesz. Entrambi i copresidenti ECR considerano l’ingerenza politicamente motivata del PPE nel protocollo interno come democraticamente indegna e una mossa chiaramente ostile nei confronti degli elettori ungheresi, non lasciando ai deputati di Fidesz altra opzione che lasciare il gruppo PPE. Il copresidente dell’ECR Ryszard Legutko ha dichiarato: “Con la decisione odierna, è ovvio che il PPE ha perso anche l’ultimo residuo della sua originale anima cristiana. I valori che un tempo i padri fondatori dell’UE rappresentavano non hanno più una casa nel PPE”. Il Co-Presidente di ECR Raffaele Fitto ha dichiarato: “L’Ue si trova nella peggiore crisi della sua storia. Invece che farsi fautori di legami più forti e di un vero spirito di solidarietà, i cosiddetti europeisti alzano steccati, e creano divisioni tra i diversi popoli europei. Tutto questo aggravato dalle loro pretese di dare patenti di “democrazia” a governi legittimati democraticamente, solo sulla base del fatto che questi governi gli piacciano o no. La nostra idea di Europa è diversa, ossia quella di un insieme di Nazioni che cooperino pacificamente tra loro, rispettando le diverse opinioni e identità”.

Condividi