Covid, Gemmato: per vaccino utilizzare 20 mila farmacie

“Il governo Draghi rimedi alla mancanza di vaccini prendendo in seria considerazione la possibilità di utilizzare lo Sputnik russo già somministrato in molte nazioni. Sarebbe importante anche allargare la platea dei soggetti vaccinatori includendo gli operatori sanitari e i farmacisti infermieri anche tramite la rete della sanità militare e dei volontari sanitari della Croce Rossa. In tal senso, un ruolo centrale potrebbe essere rivestito dalla rete di quasi 20mila farmacie private convenzionate e pubbliche”.



Così Marcello Gemmato, deputato di Fratelli d’Italia.