Covid, Rotelli: bene Regione Marche, Governo segua esempio

“Dalla Regione Marche arriva l’esempio che il governo nazionale dovrebbe seguire. Grazie al presidente Acquaroli, infatti, attraverso la somministrazione dei vaccini anti-Covid della popolazione a domicilio e negli studi medici si riescono a vaccinare i cittadini over80 e i soggetti fragili che non riescono a recarsi nei 15 punti vaccinali presenti nelle Marche. Con le proposte fornite oggi dal presidente Giorgia Meloni, che puntano a raggiungere il 60% della popolazione vaccinata prima dell’estate, Fratelli d’Italia si conferma come una forza politica capace di governare e offrire soluzioni all’altezza di una emergenza pandemica come quella che stiamo vivendo”.

Lo dichiara Mauro Rotelli, deputato di Fratelli d’Italia.