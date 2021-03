Tognoli, La Russa: Se ne va persona stimata e amata. Milano cresciuta con lui e grazie a lui

“Con la scomparsa di Carlo Tognoli se ne va un grande sindaco, uno dei migliori amministratori di sempre. Un riferimento importante per la città di Milano e per i milanesi. Una persona stimata e amata che lascia un patrimonio enorme. Con lui e grazie a lui il capoluogo lombardo è cresciuto, si è trasformato, si è aperto al mondo con tanti eventi culturali e con lo sviluppo della moda e del Made in Italy. Ai suoi familiari giungano le mie sincere condoglianze”.

Cosi Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato e senatore di Fratelli d’Italia.