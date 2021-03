Covid, Fdi: ministro ponga rimedio a confusione su figli “lavoratori essenziali”

“FdI ha presentato un’interrogazione per chiedere al ministro dell’Istruzione Bianchi di porre rimedio alla confusione determinatasi in merito alla definizione dei figli dei “lavoratori essenziali” che avrebbero potuto frequentare in presenza, oltre agli alunni con disabilità. Nel fine settimana famiglie e dirigenti scolastici hanno vissuto nella totale incertezza fino a quando nella giornata di ieri il Ministro ha revocato la precedente ordinanza stabilendo che i figli dei “lavoratori essenziali” non avrebbero potuto seguire le lezioni in presenza e che sul punto si sarebbero resi necessari ulteriori approfondimenti. Lo stato confusionale che ha contraddistinto il Ministero ai tempi dell’Azzolina continua e anzi peggiora ed il tutto a discapito di studenti, famiglie e personale scolastico. Chiediamo decisioni chiare e rapide come il momento delicato impone.”



Questo è quanto dichiarano i deputato di Fratelli d’Italia Paola Frassinetti ed Ella Bucalo rispettivamente responsabile dipartimento Istruzion e e Scuola FdI.