Fdi, Lollobrigida: contro Meloni macchina del fango

“La macchina del fango di Repubblica, cavalcata da chi è in cerca dei suoi 15 minuti di fama, non può scalfire chi, come Giorgia Meloni, non ha nulla a che vedere con le infondate accuse pubblicate oggi. Siamo passati dal giornalismo che verifica le notizie a quotidiani che hanno come unico obiettivo di infangare l’avversario politico. Fatto ancor più grave in una democrazia che, nella nostra Nazione, vede come unica opposizione libera quella di Fratelli d’Italia. Non ci faremo intimidire né tantomeno accadrà a Meloni”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.