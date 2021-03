Fdi, Meloni: pentito scoop di Repubblica aveva rettificato accuse nei miei confronti e di Fdi molto tempo fa. Che sorta di giornalismo è questo?

“Guarda un po’ cosa riporta il quotidiano Latina Oggi. L’attendibilissimo pentito dello scoop di Repubblica secondo il quale avrei consegnato 35 mila euro in una busta del pane a un clan di rom aveva “rettificato” le accuse nei confronti miei e di FDI già molto tempo fa. È negli stessi atti utilizzati da Repubblica per gettare fango su di noi, ma evidentemente quella parte dei verbali non era piaciuta a chi doveva costruire accuse fondate sul nulla per attaccare l’unica forza di opposizione della Nazione. Che sorta di giornalismo è questo? Nessuno si vergogna per questo squallore?”

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni