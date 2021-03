MPS, Rizzetto: sostegno trasversale a mia proposta commissione inchiesta su morte David Rossi

“Oggi è approdato nell’Aula della Camera il testo a mia firma della proposta di una commissione d’inchiesta per la morte di David Rossi, ex manager del Monte dei Paschi di Siena precipitato in circostanze ancora sconosciute e controverse dalla finestra del suo ufficio. È agli occhi di tutti l’importanza di approfondire questo caso per ristabilire e ricostruire la verità e le eventuali responsabilità dietro alla tragica morte, su cui troppi errori sono stati commessi in fase di indagini. È per questo che il capogruppo di FdI Lollobrigida ha insistito per un veloce iter di esame e che i miei colleghi di partito Osnato, Lucaselli, Galantino sono intervenuti con forza a sostegno della proposta. Incisivo è stato anche il supporto di tutti gli altri gruppi politici in aula con gli interventi di Ascari e Sarti (M5S), Trano (Misto), Ceccanti (Pd), Ungaro (IV), D’Ettore (FI) e Zennaro (Lega). Sarà fatto un lavoro scrupoloso e corale affinché questa commissione d’’inchiesta raggiunga il suo obbiettivo, ovvero fare luce su molti elementi che ancora sono oscuri”.

È quanto dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Walter Rizzetto, proponente dell’istituzione della commissione d’inchiesta sulla morte di David Rossi.