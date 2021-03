Recovery, Bignami: da Franco inquietante silenzio su verità scomode

“L’audizione del Ministro Franco sul PNRR è stata generica e fumosa. L’unica cosa certa è la riduzione di 18 miliardi delle risorse rispetto ai 209 tanto annunciati per effetto del calcolo del Reddito Nazionale Lordo, così come aveva già denunciato FDI in autunno. Nessuna chiarezza dal Ministro né sul metodo, né sul merito che si intende seguire. Sul metodo FDI non accetterà un percorso che, una volta esaurito il riesame del vecchio Piano da parte del nuovo Governo, escluda il Parlamento come invece prospettato dal Ministro. Infine, il Ministro ha sorprendentemente sorvolato sulle condizioni di restituzione delle somme e in particolare sull’art. 10 del Regolamento votato dal Parlamento Europeo che introduce una clausola di condizionalità macroeconomica prevedendo la sospensione, in tutto o in parte, di impegni e pagamenti a favore dello Stato membro beneficiario che non persegua una sana governance economica. Un silenzio inquietante che temiamo nasconda verità scomode per l’Italia”.

Così Galeazzo Bignami, deputato di Fratelli d’Italia intervenendo all’audizione del ministro dell’Economia, Daniele Franco, nelle commissioni Bilancio, Finanze e Politiche Ue di Senato e Camera, impegnate nell’esame del Piano nazionale di ripresa e resilienza.