Recovery, Osnato: MCKINSEY? Draghi non ha fiducia di ministri di maggioranza

“La scelta di affidare la stesura del recovery plan alla società di consulenza McKinsey rafforza in noi il pensiero che Draghi non abbia minimamente fiducia nel Parlamento e, in particolare, nei partiti della sua coalizione. Dopo le dimissioni di Zingaretti da segretario del Pd per la “vergogna provata nel sentir parlare solo di poltrone”, oggi un ennesimo atto di sfiducia verso ministri e sottosegretari che vengono relegati a sbiadite comparse nelle svolgimento dell’unico compito per cui questo governo è nato, ovvero il recovery plan”.

Cosi Marco Osnato, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo FDI in commissione Finanze.