Recovery, Trancassini: risoluzione su PNRR è scorciatoia vergognosa

“Di quale PNRR stiamo parlando, di quello dell’ex presidente del Consiglio Conte o dell’attuale presidente Draghi? L’unico piano che conosciamo è quello di Conte e per questo motivo sarebbe opportuno fare un po’ di chiarezza. Draghi è presidente del Consiglio, se siamo democrazia parlamentare non è pensabile e corretto limitarsi ad adottare delle risoluzioni: voi ci presentate il PNRR e lo presentate in Parlamento. Noi lo controlleremo e lo emenderemo all’interno delle Commissioni competenti per poi portarlo in Aula e approvarlo. Non esiste la scorciatoia della risoluzione: questo esercizio di stile vergognoso, riduce una forza politica come Fratelli d’Italia ad avere due minuti per poter dire la propria opinione”.

Così Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d’Italia intervenendo all’audizione del ministro dell’Economia, Daniele Franco, nelle commissioni Bilancio, Finanze e Politiche Ue di Senato e Camera, impegnate nell’esame del Piano nazionale di ripresa e resilienza.