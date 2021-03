Chico Forti, Rizzetto: Di Maio porti a termine quanto annunciato

“Il Ministro degli Esteri ha annunciato mesi fa il rientro in Italia del nostro connazionale Chico Forti che da ben 21 anni è negli USA per una condanna all’ergastolo controversa e di dubbia giustizia. Il rimpatrio sembrava immediato ma ad oggi all’annuncio non sono seguiti fatti concreti. Chiediamo al Governo tempi brevi e certi e di mantenere alto il livello di pressione sulle autorità americane per l’immediato rientro di Forti. Fratelli d’Italia non approva questo modo di agire poco cauto, forse deve scendere in campo lo stesso Mario Draghi. Non è rispettoso per il nostro connazionale e per la sua famiglia già estremamente provata e che vuole il ritorno di Chico e non vane promesse”.

È quanto dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Walter Rizzetto, che segue il caso su cui ha presentato atti di sindacato ispettivo per il rimpatrio.