Covid, Lollobrigida: emendamento vaccinazione disabili per risposte che Governo non riesce a dare

“Fratelli d’Italia si dimostra ancora una volta dalla parte degli italiani e delle persone più fragili. Il nostro emendamento, con cui chiedevamo di far vaccinare subito e in via prioritaria cittadini disabili o con gravi patologie, è stato accantonato nel corso della discussione sul Dl Covid alla Camera. Dopo gli innumerevoli tentativi della relatrice del provvedimento di convincerci al ritiro di questa ragionevole proposta, resta ora viva la speranza di riuscire a far vaccinare immediatamente chi è maggiormente a rischio. Una richiesta, quella di FDI, che punta ad assicurare alle categorie più fragili quelle risposte che il governo non è stato in grado e non riesce a dare”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.