DL Covid: delusi da voto camera su emendamento Meloni per riapertura palestre e piscine, se astenuti avessero votato sarebbe passato

«La Camera ha bocciato l’emendamento Meloni per riaprire palestre, piscine e scuole di danza in zona gialla. Siamo molto delusi dal voto perché, ancora una volta, il Governo ha detto no ad una proposta di buon senso che interessa una categoria in ginocchio che oggi in una manifestazione a Piazza del Popolo chiedeva al Parlamento aiuto e la possibilità di riaprire nel rispetto dei protocolli di sicurezza. Il Governo e la maggioranza hanno scaricato ancora una volta su questo comparto le loro responsabilità. Dall’esito della votazione prendiamo atto con rammarico che i voti favorevoli e degli astenuti superano quelli contrari. Se chi si è astenuto avesse votato a favore dell’emendamento, la proposta sarebbe passata».

Lo dichiarano in una nota i deputati di Fratelli d’Italia, Francesco Lollobrigida, Salvatore Caiata, Maria Teresa Bellucci e Marcello Gemmato, firmatari dell’emendamento insieme a Giorgia Meloni.