DL Covid, Foti: su disabili Governo e maggioranza decidano ora

“Maggioranza e governo decidano ora e non rinviino alle calende greche un provvedimento importante come quello della vaccinazione prioritaria per le persone disabili o con patologie gravi. L’accantonamento dell’emendamento di Fratelli d’Italia è stato un primo importante passo, una vittoria per FDI che è riuscita ad impedire che venisse ritirato un provvedimento fondamentale. Ora però è il momento delle decisioni. Vedremo chi anche nei fatti sarà dalla parte delle persone più deboli e chi lo è solo a parole”.

Lo dichiara Tommaso Foti, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati.