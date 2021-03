“Una situazione ormai fuori controllo. Nuova fuga di immigrati clandestini dall’Hotspot di Pozzallo: tra loro potrebbero esserci anche dei positivi. Mentre i cittadini e le aziende soffrono le conseguenze delle misure restrittive, sembra non esserci alcun controllo per chi sbarca illegalmente. Questo atteggiamento irresponsabile rischia di far esplodere una bomba sociale: tutto ciò non è tollerabile”.

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.