Ladispoli, Silvestroni: benvenuta in Fratelli d’Italia alla consigliera De Lazzaro

“La volontà manifestata dalla consigliera Miriam De Lazzaro, di aderire al gruppo di Fratelli d’Italia a Ladispoli dimostra come il progetto politico di Fratelli d’Italia e di Giorgia Meloni sui territori della Provincia di Roma, sia trainante ed aggregante. Un progetto rafforzato in queste settimane dalla posizione di coerenza di Fratelli d’Italia sul piano nazionale e da un radicamento costante sul piano locale. Sono certo che il gruppo consiliare accoglierà con entusiasmo Miriam, apprezzandone la competenza e l’azione costante sul territorio” lo dichiara in una nota il deputato e Presidente provinciale romano di Fratelli d’Italia, Marco Silvestroni.

