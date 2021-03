Puglia, Fdi: premio Eccellenza Donna, passione merito e coraggio

A Lucia Colapietro il riconoscimento provinciale dei dipartimenti di Fratelli d’Italia-

I Dipartimenti Dipartimento Tutela Vittime Fratelli d’Italia- LECCE e Dipartimento Pari Opportunità e Famiglia – Fratelli d’Italia Lecce , insieme a Gioventù Nazionale Provincia di Lecce hanno promosso per la Giornata Internazionale della Donna una serie di iniziative sul territorio, in presenza e in remoto. Tutte incentrate sul tema delle eccellenze femminili. E’ in quest’ottica e con questo spirito che è stato deciso di istituire il Premio Eccellenza Donna , e di premiare alcune leader e personalità femminili che da Italiane si sono distinte per gli eccellenti risultati ottenuti in campo accademico e professionale, culturale ed artistico, sportivo, nel volontariato associativo e nel non profit. In provincia di Lecce il premio è stato consegnato a Lucia Colapietro , responsabile del canile consortile di Copertino e presidente ENPA sezione di Copertino , dai referenti provinciali dei Dipartimenti di Fratelli d’Italia , Chiara Scalzi nonché dirigente nazionale del partito ( Pari Opportunità Famiglia e Valori non negoziabili) , Giovanni Apollonio (Tutela Vittime) e dal presidente provinciale di Gioventù Nazionale Donato Carbone . Durante la premiazione erano presenti anche il Capogruppo di FDI al comune di Lecce nonché dirigente nazionale di Gioventù Nazionale Roberto Giordano Anguilla Anguilla e il consigliere comunale di FDI a Lecce Andrea Guido , già assessore all’ambiente .

A livello nazionale è stata invece premiata la dott.ssa Maria Rita Parsi , psicologa, scrittrice , docente universitaria e presidente della Fondazione Movimento Bambino Onlus . La manifestazione si è conclusa con i collegamenti da remoto da alcune provincie italiane dove hanno preso parte anche la Senatrice Isabella Rauti responsabile nazionale del Dipartimento Pari Opportunità Famiglia e Valori non negoziabili e Cinzia Pellegrino – Patriota responsabile nazionale del Dipartimento Tutela Vittime di FDI .