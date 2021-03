Toscana, Torselli e Cellai: Giani e Nardella smettano di raccontare barzellette. La Foster non è una stazione per i treni ma per gli autobus

“Soltanto 5 anni fa – spiegano gli esponenti del partito di Giorgia Meloni – il sindaco Nardella definiva la Foster un’opera ‘inspiegabile’. Ora il primo cittadino ha cambiato idea ma il progetto continua ad avere gli stessi identici problemi e le

stesse evidenti criticità che lui stesso sottolineava nel 2016. La Foster sarà un vero paradosso: Firenze diventerà l’unica città al mondo ad avere una stazione ferroviaria che ospiterà autobus. Pare una barzelletta ma è proprio così. Si stima che alla Foster arriveranno, al giorno, circa 4mila passeggeri dell’Alta Velocità contro 700 pullman che potranno parcheggiarvi. Vi sembra una stazione pensata per i treni o per gli autobus? L’utenza principale della Foster non sarà costituita dai passeggeri dei treni AV ma da quelli degli autobus! Invitiamo Nardella e Giani a spiegarci per quale motivo un cittadino dovrebbe scegliere un treno AV che arriva alla Foster anziché a Santa Maria Novella. E’ chiaro che gli utenti preferiranno un servizio ferroviario che li fa arrivare più vicino al centro”.

“Infine – concludono Torselli e Cellai – il presidente della Regione dovrebbe smettere di raccontare la storiella per cui il progetto risolverà i problemi dei pendolari. Sappiamo che il problema è dovuto al collo di bottiglia che si crea tra Rovezzano e Campo di Marte, dove i treni regionali devono fermarsi per dare la precedenza agli AV. Ebbene, il sottoattraversamento previsto non cambierà assolutamente niente e i pendolari non avranno alcun vantaggio”.