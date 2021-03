Vaccini, Meloni: immagine Presidente Mattarella che attende turno molto diversa da quella di De Luca in Campania. Grazie al capo dello stato suo esempio

«L’immagine del Presidente della Repubblica Mattarella che viene convocato allo Spallanzani nei tempi previsti dal piano vaccinale e che insieme ad altri cittadini attende il suo turno è molto diversa da quella vista in Campania a fine

dicembre, quando il presidente della Regione De Luca è passato davanti a tutti per farsi vaccinare. Ecco la differenza tra gli uomini delle Istituzioni e chi usa le Istituzioni per scopi personali. Grazie al Capo dello Stato per il suo esempio».

Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.