DL Covid, Zucconi: Governo condanna a morte comparto della ristorazione

“Nell’affrontare questo emendamento proposto da Giorgia Meloni, chiediamo che vengano rispettate le evidenze scientifiche del Ministero. Fratelli d’Italia, nel massimo rispetto della tutela della salute, evidenzia che sulle riaperture serali relative alla filiera della ristorazione il Cts non si è mai espresso in modo negativo. La filiera del turismo, che ricomprende anche tutto il comparto della ristorazione, ha poi visto nel tempo ed essendone pesantemente danneggiata, le proprie deleghe passare da un Ministero all’altro senza alcuna considerazione per le aziende. Ad oggi si cerca di attribuirgli un ministero ad hoc, ma questo viene fatto nel modo sbagliato. Dopo i banchi a rotelle assistiamo anche alla nascita di un ministero a rotelle.

I nuovi ristori non sono ancora pervenuti, e le micro imprese che rappresentano il settore sono in ginocchio. Tutte queste aziende appena riapriranno avranno decine di costi a debito che non sapranno come saldare. Il governo sta condannando queste aziende a una morte definitiva”.

Lo dichiara in Aula Riccardo Zucconi, deputato di Fratelli d’Italia, intervenendo nella discussione al Dl. Covid.