Friuli, bilancio comunale di Udine: approvate all’unanimità tutte le proposte di Fratelli d’Italia

Nel corso dell’ultimo Consiglio comunale, in sede di approvazione del Bilancio 2021-2023, sono state approvate, all’unanimità, tutte le proposte dei Consiglieri del gruppo di Fratelli d’Italia Luca Onorio Vidoni e Antonio Pittioni.

Di seguito le proposte:

Distribuzione gratuita di prodotti anti-larvali a tutta la popolazione.

Sulla scorta degli annuali interventi di disinfestazione contro la lotta alla zanzara tigre pensiamo sia opportuno che l’Amministrazione provveda, come già avviene in numerose città italiane, alla distribuzione gratuita di prodotti anti-larvali, efficaci per la lotta alla proliferazione della zanzara tigre e di altre specie, a tutti i cittadini residenti, agli amministratori di condominio, alle scuole di qualsiasi ordine e grado e ad altri enti che ne facciano richiesta.

I ncremento aree gioco per bambini in zona centro.

Riteniamo sia necessario incrementare le aree gioco attrezzate per bambini, anche di tipo inclusivo, quindi adatte ai bambini diversamente abili, in particolare, nella zona del centro storico. I giochi sarebbero a disposizione di tutti ma permetterebbero soprattutto alla famiglie che vivono in centro, zona in cui non sono presenti aree di svago adeguate, di portare i loro figli piccoli in spazi dedicati in prossimità delle loro abitazioni.

Campagna di sensibilizzazione vaccino anti Covid.

Abbiamo chiesto all’Amministrazione di valutare la possibilità di effettuare una campagna informativa avente l’obbiettivo di sensibilizzare tutti i cittadini sull’importanza di vaccinarsi contro il Covid 19, utilizzando tutti i mezzi e i canali disponibili. Con la speranza che possa partire presto la campagna vaccinale di massa riteniamo che tutte le Istituzioni debbano sempre cercare di contribuire alla diffusione di informazioni scientifiche adeguate per sensibilizzare tutti i cittadini.

Utilizzo Ecobonus 110% per edilizia popolare.

Potersi avvalere dell’Ecobonus è un’opportunità unica che consentirebbe la riqualificazione del patrimonio esistente, la valorizzazione immobiliare e un miglioramento delle condizioni di vita degli inquilini. Per questo abbiamo chiesto al Sindaco e alla Giunta di valutare la possibilità di avviare in tempi rapidi, di concerto con l’ATER, Istituto che può avvalersi delle agevolazioni previste, le azioni necessarie per la progettazione e la realizzazione della riqualificazione energetica, della messa in sicurezza anti-sismica ed il rifacimento facciate e tetti dell’edilizia pubblica popolare.