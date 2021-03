Immigrazione, Fdi: capiamo imbarazzo Patuanelli su sanatoria Bellanova

“Sulla richiesta di Fratelli d’Italia di sospendere la sanatoria voluta nel decreto Rilancio dall’ex ministro Bellanova capiamo l’imbarazzo del ministro Patuanelli. Prima al fianco di Salvini chiudeva i porti, poi con Boldrini e Bellanova chiedeva la regolarizzazione degli immigrati clandestini. Oggi fa parte di una maggioranza talmente eterogenea che non gli permette nemmeno di rispondere in modo chiaro alla nostra domanda: altro che lotta al caporalato. La sanatoria si è dimostrata totalmente fallimentare: poco più di 30mila le richieste arrivate a fronte di più di un milione di lavoratori in nero presenti nel settore. Con le sanatorie non si risolve il problema della manodopera sommersa ma si regolarizzano unicamente altri immigrati, soprattutto quelli clandestini. Le proposte di FdI per rispondere alle esigenze del mondo agricolo sono, oltre allo stop della sanatoria, corridoi verdi agricoli semplificati per lavoratori specializzati e voucher per far emergere il lavoro in nero”.

Così i deputati di Fratelli d’Italia Emanuele Prisco e Monica Ciaburro nel corso del Question Time di Fratelli d’Italia.