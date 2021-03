Bonus 110, Ciaburro: troppa burocrazia, occorre fare chiarezza

“Il decreto Rilancio apre diverse possibilità che si interrompono nel momento in cui la burocrazia chiede, quotidianamente, nuovi e più complessi documenti. Per questo motivo, ho presentato tre interrogazioni parlamentari ai ministri competenti per far sì che gli operatori tecnici ed edilizi sappiano con chiarezza quale strada intraprendere per poter iniziare i lavori di efficientamento energetico e sismico dei fabbricati. Questa è una legge che dimostra la debolezza del governo Conte 2, fatto di tante promesse e poca sostanza e Fratelli d’Italia farà tutto ciò che è possibile per ottenere i chiarimenti dovuti ed una logica proroga almeno sino al 2024”.

Così Monica Ciaburro, deputato di Fratelli d’Italia.