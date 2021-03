DL Covid, Prisco: grazie a Fdi Speranza chiarirà in commissione posizione Governo su vaccini a disabili

“Grazie a Fratelli d’Italia il ministro della Salute Speranza domani in commissione Affari sociali chiarirà la posizione del governo sulla possibilità di vaccinare prioritariamente le categorie fragili così come richiesto dal nostro emendamento che è stato inspiegabilmente bocciato. I soggetti fragili, con patologie gravi e i disabili chiedono a questo Esecutivo maggiori tutele e tempi certi per contrastare il Covid. E’ tempo che le promesse fatte dal Governo si trasformino in fatti concreti”.



Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Emanuele Prisco.