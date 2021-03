Dl Covid, Rizzetto: emendamento Fdi su disabili è battaglia di buon senso

“Ieri in Parlamento è avvenuto un vero e proprio cortocircuito. Il governo e il ministro Speranza hanno dato ragione a Fratelli d’Italia che in un emendamento al dl Covid ha chiesto un protocollo nazionale preferenziale a favore delle persone fragili e disabili, ma in Aula la maggioranza ne ha chiesto il ritiro. Queste categorie devono essere vaccinate subito. Noi di Fratelli d’Italia portiamo avanti una battaglia di buonsenso che dovrebbe essere propria di tutti i partiti, al di là delle singole bandiere e dei singoli schieramenti”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Walter Rizzetto, intervento in Aula nel Dl Covid.