Droga, Rampelli: è emergenza nazionale. Bene petizione popolare “Liberiamo Roma dallo spaccio” lanciata da Fdi Roma

“Ringraziamo le Forze dell’Ordine, prontamente intervenute per smantellare la maxi partita di droga ‘Tibus’, un gigantesco flusso proveniente dall’Albania che altrimenti sarebbe passato per la Capitale e, a bordo di bus in partenza da Tiburtina, smistato in tutto il centro nord.

Roma si conferma tristemente snodo centrale per il traffico è il consumo di stupefacenti, piazza di spaccio più grande d’Italia, come riportato tempo fa dalla mappa sulla criminalità realizzata da ‘Il Sole 24 Ore’.

È lodevole la petizione popolare ‘Liberiamo Roma, basta zone franche dello spaccio’ promossa dal Coordinamento romano di Fratelli d’Italia con Massimo Milani, insieme alla deputata Maria Teresa Bellucci e a Gioventù Nazionale è indirizzata al Governo. Una piaga sociale e un’emergenza nazionale che non possono più essere ignorate a causa di letture ideologiche minimaliste che hanno procurato tristi primati di spaccio e consumo di sostanze psicotrope nei ragazzi in età scolare. L’inerzia da parte delle autorità preposte, il definanziamento del Fondo nazionale lotta alla droga, l’abbandono delle comunità terapeutiche è una certa cultura lassista hanno creato un corto circuito allarmante su cui è necessario intervenire tempestivamente”.

E’ quanto dichiara in una nota Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fdi.