Famiglia, Bellucci: da 225 giorni attendiamo avvio commissione inchiesta su affidi

“Ad oggi sono trascorsi 225 giorni di attesa dal mancato avvio della Commissione d’inchiesta sugli affidi e Case Famiglia. Parliamo di bambini in stato di estrema difficoltà, allontanati dalle proprie famiglie, come dimostrano i maltrattamenti atroci subito dai minori nella casa famiglia di Massa Carrara o le richieste d’aiuto dei quattro fratelli di Cuneo separati da oltre un anno o la disperazione del papà di Violetta. Questi bambini e i genitori chiedono un tempestivo intervento delle Istituzioni, chiedono protezione, chiedono verità. 225 giorni di attesa sulla pelle dei bambini sono ingiustificabili, intollerabili. Fratelli d’Italia chiede subito all’Ufficio di presidenza della Camera dei Deputati il tempestivo avvio della commissione d’inchiesta”.

È quanto dichiara intervenendo in Aula Maria Teresa Bellucci, deputato e capogruppo per Fratelli d’Italia in Bicamerale Infanzia e Adolescenza e Commissione Affari Sociali.