“Tutti annunciano cambi di passo e interventi che però, ad oggi, non si vedono: stessi Dpcm, stessi comportamenti dei governi precedenti. Fratelli d’Italia chiede di intervenire immediatamente perché ogni giorno che passa qualche azienda chiude, qualcuno non ce la fa. O si trova subito una soluzione o per molti sarà troppo tardi”.

Lo ha detto ai Tg il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.