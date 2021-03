Camera, Lollobrigida: gravissimo audizione Speranza sconvocata. Governo umilia parlamento

“È gravissimo che sia stata sconvocata l’audizione di Speranza in Commissioni Affari Sociali alla Camera dei deputati. Rispetto alla richiesta di Fratelli d’Italia di avere il ministro per un confronto con il Parlamento per assumere impegni certi sulla vaccinazione dei soggetti fragili, disabili e pluripatologici, il governo aveva assicurato che l’audizione di domani in Commissione sarebbe stata esaustiva su questi temi centrali. In un momento di forte recrudescenza della pandemia noi vorremmo maggiore trasparenza, anche rispetto alle motivazioni che portano alla scelta di un colore piuttosto che un altro per una Regione, perché dietro la cromaticità delle zone c’è la vita delle persone e delle imprese. La superficialità e il modo con le quali l’esecutivo tratta le Camere è umiliante e intollerabile”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.